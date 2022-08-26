Котенка обнаружили на встрече Мишустина и Пашиняна в Киргизии

На встречу премьера-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с нерабочим визитом прибыл особенный гость. На мероприятии в Киргизии внезапно появился котенок. Он едва не сорвал работу правительственного пула.

Серьезные мужчины в деловых костюмах заметно оживились – достали смартфоны и стали снимать. Кто-то даже попытался поделиться с ним профессиональным опытом, посоветовав вместо двусторонки пойти на фотографирование.

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