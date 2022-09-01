Российская сторона готова принять экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС и обеспечить полную безопасность их дальнейшей работы. Обстановка на месте сложная, но остается под полным контролем. Об этом сообщили в Минобороны России.

В МАГАТЭ посчитали, что минимально необходимые условия безопасности на станции соблюдены. Эксперты намерены приступить к работе и пообщаться с сотрудниками. Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг их визита. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.