В Кремле назвали нелепым решение ЕС о приостановке упрощенного визового режима с РФ

В Кремле назвали нелепым решение Евросоюза о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Теперь оформление документов будет дольше и дороже.

С 1 сентября начали действовать новые правила в визовых центрах Финляндии, документов обещают выдавать меньше, туристических – всего около 100 в день. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.