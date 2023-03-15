Музей транспорта Москвы выпустил тематические "Тройки" в честь открытия новой выставки

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Музей транспорта Москвы выпустил тематические карты "Тройка" в честь открытия новой выставки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Экспозиция "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" открывается в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ.

На тематических картах изображена узнаваемая схема московского метро и образ "Витрувианского человека" Леонардо Да Винчи – метафора взаимодействия человека и транспорта. Карту выпустили тиражом пять тысяч экземпляров. Купить ее можно в кассах на станциях Большой кольцевой линии.

Ранее департамент транспорта столицы сообщил о запуске тематической транспортной карты "Тройка", созданной при участии Московского театра Олега Табакова. С помощью тематического проездного можно получить скидку 10% на все спектакли Театра Олега Табакова.

До этого стало известно, что в честь запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена столичный Дептранс запустил в продажу лимитированные транспортные карты "Тройка" и другие сувениры с изображениями станций ветки.

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