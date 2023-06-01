В Москве выпустили "Тройки" с детскими рисунками

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили транспортные карты "Тройка" с детскими рисунками, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что на сайте и в приложении "Активный гражданин" проходило голосование за лучшие рисунки на тему "Метро". На "Тройку" нанесли четыре рисунка победителей в разных возрастных категориях.

Купить такую "Тройку" можно на стойках "Живое общение", на сайте интернет-магазина, а также в сувенирных магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная".

Ранее в столице ко Дню защиты детей выпустили новые тематические карты "Тройка" со "Смешариками". Приобрести их можно в кассах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии. Тираж ограничен. В 2023 году "Смешарикам" исполняется 20 лет.

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