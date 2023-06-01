В Москве выпустили новые тематические "Тройки" со "Смешариками"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столице ко Дню защиты детей выпустили новые тематические карты "Тройка" со "Смешариками", сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Купить транспортную карту можно в кассах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии. Ее тираж ограничен.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, по поручению Сергея Собянина Московский транспорт каждый год готовит ко Дню защиты детей множество сюрпризов.

"В этом году мы выпустили тематические карты "Тройка" со "Смешариками". Теперь персонажи российского мультсериала всегда рядом. Поздравляем детей и родителей с праздником!" – подчеркнул он.

Тематические карты "Тройка" с изображением героев многосерийного российского мультфильма "Смешарики" представили накануне. Ликсутов напомнил, что в 2023 году "Смешарикам" исполняется 20 лет.