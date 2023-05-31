В Москве представили тематические "Тройки" со "Смешариками"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве представили тематические карты "Тройка" с изображением героев многосерийного российского мультфильма "Смешарики". Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, в 2023 году "Смешарикам" исполняется 20 лет.

"На нем выросло уже не одно поколение детей, он нравится и многим взрослым, поэтому для всех поклонников с сегодняшнего дня мы запускаем в продажу тематические "Тройки" с любимыми персонажами", – поделился он.

Приобрести тематическую "Тройку" можно в интернет-магазине метро, на стойках "Живое общение", а также в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная".

Ранее город представил тематические "Тройки" и билеты "Единый" на одну и две поездки, посвященные 88-летию метро Москвы. Купить карту можно на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ), а "Единый" – в автоматах и кассах по продаже билетов.