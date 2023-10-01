В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" в честь столетия музея МХАТ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столице выпустили тематическую карту "Тройка" в честь столетия музея Московского художественного театра (МХАТ). Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сообщается, что на новых картах "Тройка" можно будет увидеть уникальные экспонаты из коллекции музея театра. Это и макеты декораций, и костюмы, и личные вещи артистов, а также памятные снимки и эскизы, выполненные известными театральными художниками.

"Поздравляем со 100-летним юбилеем музея МХАТ. В честь этого события мы выпустили лимитированные "Тройки", их можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также в интернет-магазине", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в честь Года педагога и наставника в Москве появились Тематические карты "Тройка". Карты выпустили вместе с Минпросвещения России накануне Дня учителя, чтобы поздравить преподавателей с профессиональным праздником и еще раз поблагодарить за работу и вклад в будущее детей.