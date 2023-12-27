Виртуальная карта "Тройка" станет доступна для всех пассажиров летом 2024 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Виртуальная транспортная карта "Тройка" станет доступна для всех пассажиров летом следующего года, рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

"В июне 2024 года виртуальная "Тройка" станет доступна для всех пассажиров. Наши тестировщики работают с ней сейчас во всех видах транспорта. Не нужно будет носить пластиковый носитель", – отметил он.

Кроме того, пассажиры также смогут класть деньги на карту через QR-код в приложении, добавил Ликсутов.

Ранее стало известно, что в столице появились новогодние карты "Тройка". Их можно приобрести на стойках "Живое общение", а также во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная" московского метрополитена.

На одной из карт изображен Дед Мороз вместе с маленьким ребенком, который торопится положить подарки под елку, а на второй – заяц готовится раскрыть собственный подарок.



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