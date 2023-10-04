В Москве выпустили "Тройки" с капибарами, выдрами и морскими львами

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве выпустили лимитированные карты "Тройка" с капибарами, выдрами и морскими львами. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов уточнил, что лимитированные проездные метрополитен выпустил вместе с "Москвариумом". На картах есть специальные QR-коды, через которые можно увидеть животных в 3D.

"Купить тематическую "Тройку" можно на сайте, во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", на стойках "Живое общение" и в магазине More Toys в "Москвариуме", – говорится в сообщении.

Ранее в столице представили новую карту "Тройка" в честь столетия музея Московского художественного театра (МХАТ). На проездных изображены уникальные экспонаты из коллекции культурного учреждения.

Еще одну лимитную версию "Троек" выпустили в честь Года педагога и наставника. Карты представили вместе с Минпросвещения России накануне Дня учителя, чтобы поздравить преподавателей с профессиональным праздником.