Музей бомжей отрылся в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Музей бомжей открылся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Учреждение расположено в подвальном помещении площадью примерно 130 квадратных метров на Гороховой улице. Пока в музее проводятся только экскурсии, длительность которых составляет около часа. Однако автор проекта Антон Бородин пообещал в будущем организовать возможность индивидуального посещения. При этом бездомных бесплатно пускать в музей не будут.

Первые посетители уже посмотрели на фигуры странника XIV века и бомжа в советском отделении милиции, а также на экспозицию, в рамках которой представлен петербургский бездомный интеллигент, сидящий на трубах теплотрассы. Экскурсия для них проводилась в сопровождении гида, которая рассказала о зарождении бродяжничества в стране и его эволюции.

Руководство музея поделилось в беседе с агентством, что открытие этого учреждения преследует историко-познавательные цели, поэтому проведение перформансов не планируется. Авторы проекта назвали его антологией бродяжничества и исследованием "на стыке истории, социологии и антропологии".

Ранее в Дании 62-летний акционист Марко Эваристти на выставке "И теперь вам не все равно", которая открылась в Копенгагене, устроил перформанс с умирающими от голода поросятами.

Животным не давали еду и воду, а любой посетитель мог прервать мучения, убив их. Этим перформансом художник "решил напомнить обществу, что современное свиноводство связано со страданиями и смертями".