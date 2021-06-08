В Гильдии риелторов оценили возможный рост стоимости аренды жилья в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с Москвой 24 оценил возможный рост стоимости съемного жилья в столице.
Ранее сообщалось, что спрос на съемные квартиры в Москве резко увеличился: в мае число соответствующих запросов в три раза превысило показатели прошлого года. По данным риелторов, в апреле текущего года спрос на аренду жилья был в четыре раза выше, чем в этом же месяце в 2020 году.
Основная доля запросов приходится на однокомнатные квартиры стоимостью до 30 тысяч рублей и двухкомнатные – до 40 тысяч рублей. Главные требования арендаторов к жилью – современный ремонт и шаговая доступность от метро.
"Понятное дело, что любой рост спроса через какое-то время конвертируется в рост цены – это очевидно. Но я не думаю, что будут какие-то резкие ценовые скачки в обозримом будущем, потому что эта статистика немного лукавая", – сказал Самойлов.
По мнению эксперта, на данный момент не происходит и каких-то чрезвычайных изменений в активации экономики, следовательно, скачка запросов на аренду жилья не предвидится.
Вместе с тем специалист отметил, что однокомнатную квартиру за 30 тысяч рублей и двухкомнатную за 40 тысяч арендовать в Москве реально, но придется затратить усилия на поиск. "И надо понимать, что чем-то чрезвычайным подобный объект с точки зрения своего содержания, конечно, не порадует", – пояснил он.
При этом Самойлов подчеркнул, что даже не в очень хорошем состоянии квартиры за эту стоимость на рынке не застаиваются.
Ранее стало известно, какая недвижимость приносит наибольший доход. По словам риелтора, за последний год наиболее прибыльными стали микростудии.
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