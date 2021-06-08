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Общество

01:14

В Москве резко увеличился спрос на съемные квартиры

общество недвижимость

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Спрос на съемные квартиры в Москве резко увеличился – в мае число соответствующих запросов в три раза превысило показатели прошлого года, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на риелторов.

По данным специалистов, в апреле текущего года спрос на аренду жилья был в четыре раза выше, чем в этом же месяце в 2020 году. Эксперты отмечают, это связано с возвращением арендаторов в столичный регион.

Сообщается, что основная доля запросов приходится на однокомнатные квартиры стоимостью до 30 тысяч рублей и двухкомнатные – до 40 тысяч рублей. Главные требования арендаторов к жилью – современный ремонт и шаговая доступность от метро.

Ранее стало известно, какая недвижимость приносит наибольший доход. По словам риелтора, за последний год наиболее прибыльными стали микростудии.

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