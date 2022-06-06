В МО РФ заявили об эвакуации 16,5 тыс человек с Украины, из ДНР и ЛНР

16 500 человек эвакуировали в Россию за сутки с Украины, из ДНР и ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Михаил Мизинцев.

По его словам, с начала спецоперации вывезены более 1,5 миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

