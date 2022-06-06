Правительство РФ поддержало законопроект о едином молодежном движении "Большая перемена"

Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Киселев

Правительство поддержало законопроект о российском детском и молодежном движении "Большая перемена". Документ размещен в думской электронной базе.

Вместе с тем в кабмине отметили, что проект необходимо доработать ко второму чтению, чтобы привести в соответствие с действующим законодательством.

Ранее Владимир Путин поддержал инициативу о создании единого детского и молодежного движения "Большая перемена". отметил, что движение призвано сформировать интересную, доступную и равную среду для развития молодого поколения. При этом, по словам президента, ее устройство должны определить сами дети.

Законопроект о создании в России движения детей и молодежи "Большая перемена" внесли в Госдуму 19 мая. Участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Наставниками движения не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица.

