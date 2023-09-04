Таможенники в Казани пресекли контрабанду часов Rolex на 10 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

В Казани сотрудники Федеральной таможенной службы задержали мужчину, который пытался нелегально провезти в РФ часы Rolex суммарной стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Шесть часов Rolex обнаружили у авиапассажира под одеждой татарстанские таможенники. Товары на 10 миллионов рублей пытался провезти 40-летний россиянин, прилетевший в Казань из Дубая", – говорится в сообщении.

Отмечается, что контрабанду обнаружили во время досмотра мужчины в зеленом коридоре. Выяснилось, что сами часы, которые оказались подлинными, а также фирменные карты и визитницы от них он примотал клейкой лентой к животу и ногам.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям о контрабанде стратегически важных товаров (часть 1 статьи 226.1 УК РФ) и уклонении от уплаты таможенных платежей (часть 1 статьи 194 УК РФ ).

Ранее в столичном аэропорту Внуково таможенники задержали пассажира с двухкилограммовой цепью из золота стоимостью 9 миллионов рублей. При досмотрел мужчина утверждал, что ее стоимость составляет 50 тысяч рублей.

