Во Внуково таможенники изъяли у пассажирки браслеты Cartier на 4 млн рублей

Фото: customs.gov.ru

В столичном аэропорту Шереметьево сотрудники Федеральной таможенной службы России (ФТС) смогли пресечь контрабанду браслетов марки Cartier на сумму около 4 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ФТС.

Отмечается, что работники контроля задержали 31-летнюю женщину в "зеленом" коридоре, она прибыла в Россию из Дубая и предприняла попытку провести на территорию страны ювелирные изделия.

Контрабанду обнаружили в ручной клади, это были браслеты без соответствующих деклараций. В пресс-службе добавили, что женщина пыталась оправдаться, заявляя, что драгоценности она привезла для личного пользования.

Согласно результатам экспертизы, украшения были изготовлены из золота 750-й пробы, в них также присутствовали вставки с бриллиантами. В отношении женщины могут возбудить уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

Ранее в аэропорту Внуково уроженец Узбекистана попытался незаконно провести в РФ бриллианты в тайнике, который он сделал в нижнем белье.

Мужчина был остановлен сотрудниками таможни в "зеленом" коридоре, в его багаже были обнаружены 13 коробок с техникой Apple, Sony, Samsung и 40 сертификатов на драгоценные камни.

Незадекларированные бриллианты были найдены в трусах пассажира, всего он попытался перевезти 62 крупных камня и несколько мелких. Его заключили под стражу.



В аэропорту Внуково обнаружили контрабанду бриллиантов