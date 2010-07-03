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12:53

Росавиация закрыла небо для Boeing 737 MAX

транспорт

12:53

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Фото: ТАСС/Zuma/Stefanopoulos Thierry

Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Нерадько.

"Росавиация через средства авиасвязи разослала уведомление, оно называется NOTAM, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены", – сказал Нерадько, добавив, что запрет касается модификаций Boeing 737 MAX 8 и 9.

Решение принято в связи с авиакатастрофой, которая произошла в Эфиопии 10 марта, где спустя шесть минут после взлета разбился самолет, летевший из Аддис-Абебы в Найроби. Жертвами крушения стали 157 человек, включая троих россиян.

После случившегося полеты Boeing 737 MAX приостановили в США, Китае и странах Евросоюза.

Несколько авиакомпаний могут отказаться от покупки самолетов Boeing 737 MAX, предназначенных для среднемагистральных маршрутов, поскольку за пять месяцев с участием этих лайнеров произошли две авиакатастрофы.

Несколько стран запретили полеты Boeing 737 MAX 8 над своей территорией

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