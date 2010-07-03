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15:45

Авиакомпании начинают пересматривать заказы лайнеров Boeing-737 MAX

происшествия транспорт

15:45

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Фото: ТАСС/Markus Mainka/imago

Несколько авиакомпаний могут отказаться от покупки самолетов Boeing 737 MAX, предназначенных для среднемагистральных маршрутов, сообщает "Интерфакс". Этому послужил тот факт, что за пять месяцев с участием этих лайнеров произошли две авиакатастрофы.

Авиакомпании будут выбирать другие модели от Boeing или самолеты ее главного конкурента – Airbus. В частности, отказаться от Boeing 737 MAX могут Kenya Airways Plc. Эти лайнеры были включены в стратегию развития кенийской авиакомпании. Теперь Kenya Airways может переключиться на A320 либо выбрать более вместительные Boeing-787 Dreamliner.

Одновременно индонезийская Lion Air собирается аннулировать заказ самолетов этой модели на 22 миллиарда долларов и перейти к конкурирующей Airbus. Причем один из разбившихся Boeing 737 MAX 8 принадлежал этой авиакомпании.

Deutsche Lufthansa подтвердила, что планирует закупки у Airbus и Boeing на равных условиях, однако это будут широкофюзеляжные самолеты для дальнемагистральных рейсов. Всего компания приобретет 40 лайнеров на 12 миллиардов долларов: 20 A350-900 и 20 Boeing 787-9 Dreamliner.

Ранее стало известно, что S7 Airlines заменила Boeing 737 MAX 8 самолетами других моделей. Boeing 737-MAX базировались в Новосибирске. Эти воздушные суда выполняли как внутренние, так и международные рейсы.

После катастроф в Индонезии и Эфиопии все больше стран ищут замену лайнерам Boeing 737 MAX 8. Европейские страны начали закрывать свое воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Франция, Нидерланды и Великобритания. Аналогичное решение приняли Австралия, Китай, Бразилия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. Кроме того, 12 марта Евросоюз объявил, что приостанавливает полеты Boeing 737 MAX 8 до получения результатов расследования авиакатастрофы в Эфиопии. При этом компания "Уральские авиалинии", которая приобрела 14 таких самолетов, не планирует отменять заказ.

Крушение самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines произошло утром 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту разбившегося лайнера находились 157 человек, включая трех российских туристов.

За полгода это уже вторая катастрофа с самолетами данной модели: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. В ФАА США признали сходство этих инцидентов, но рекомендовали не делать выводов до завершения расследования.

происшествия транспорт

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