Трамп запретил использовать Boeing 737 MAX в США

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Дональд Трамп распорядился приостановить использование Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, сообщает ABC.

Boeing 737 MAX разбился 10 марта в районе эфиопского города Дэбрэ-Зэйт через несколько минут после вылета. Погибли 157 человек из 35 стран. В их числе трое россиян.

О временном отказе от воздушных судов заявили власти Китая, Индонезии, Великобритании, Вьетнама, Сингапура, Омана, Малайзии, Австралии, Марокко, Бразилии, Аргентины, Австрии, Ирландии и Монголии.

Позднее государства Евросоюза также запретили подобные полеты над территорией ЕС до установления причин катастрофы. Также о приостановки использования модели заявила российская компания S7 Airlines.