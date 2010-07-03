Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX. Об этом сообщил замглавы думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский, ссылаясь на замминистра транспорта Александра Юрчика. Речь идет о компаниях UTair, "Уральские авиалинии", "Победа" и S7, уточнил депутат ТАСС.

"Он сказал, что контракты с Boeing на поставку самолетов, которые были у UTair, "Уральских авиалиний", "Победы" и S7 приостановлены на неопределенный срок", – привел слова замминистра Афонский. Он добавил, что судьба контрактов определится после того, как станут известны обстоятельства недавнего крушения лайнера Ethiopian Airlines. Приостановка затронула контракты на несколько десятков самолетов Boeing 737 MAX, отметил парламентарий.

Утром 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился близ города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, в том числе трое россиян. Самолет той же модели потерпел крушение 29 октября 2018 года. Он принадлежал индонезийской авиакомпании Lion Air. Тогда погибли 189 человек. По словам министра транспорта Эфиопии, анализ данных бортовых самописцев лайнера Ethiopian Airlines показал "отчетливые сходства" между двумя крушениями. К таким выводам пришли следователи из Эфиопии и США, уточнил министр.

После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны начали закрывать воздушное пространство для самолетов этого типа. В их числе – Германия, Великобритания, Нидерланды и Франция. Аналогичное решение приняли Китай, Бразилия, Австралия, Индонезия, Малайзия и Сингапур. 12 марта Евросоюз объявил, что приостанавливает полеты Boeing 737 MAX 8, пока не будут обнародованы результаты расследования. 14 марта Росавиация также закрыла небо для Boeing 737 MAX.