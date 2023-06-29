Зампред правительства КЧР задержана за хищение 100 млн руб по программе здравоохранения

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В Карачаево-Черкесии раскрыли коррупционную группу во главе с зампредом правительства республики Ириной Гербековой, похитившую более 100 миллионов рублей на программе здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Деятельность организованного преступного сообщества совместно выявили и пресекли ФСБ и МВД РФ. Всего по делу задержаны семь человек. Среди них, помимо зампреда правительства, сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также бизнесмены.

По версии следствия, члены группы расхищали средства федерального бюджета, выделяемые на развитие здравоохранения КЧР, в том числе на закупки лекарств, медоборудования и выплату зарплаты медикам. Предварительно оцениваемый ущерб превысил 100 миллионов рублей.

В ходе обысков дома у фигурантов изъяли крупные суммы денежных средств. Известно о возбуждении уголовного дела по статье об организации преступного сообщества. Об иных статьях пока не сообщается.

Ранее бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Коми – руководителя администрации главы региона Михаила Порядина приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима.

Порядина признали виновным в хищении 200 миллионов рублей из благотворительного фонда "Патриот". Он должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей и будет лишен права занимать определенные должности на три года, добавили в Сыктывкарском городском суде, где проходило слушание.

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