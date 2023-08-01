Подростка задержали по подозрению в подготовке поджога школы в Самарской области

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Самарский главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке поджога школы в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следователей, с 2022 года школьник просматривал в Сети видео об основоположниках террористических организаций, совершавших публичные расстрелы детей в учебных заведениях. На фоне этого у него возник преступный умысел совершить аналогичные действия.

"После этого он стал изготавливать самодельное оружие, а также приобрел зажигательную смесь", – говорится в сообщении ведомства.

В отношении подозреваемого СК возбудил дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса (УК) РФ. Наказание по статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сейчас ребенок находится под домашним арестом. Его задержали при подходе к схрону со свертком с четырьмя бутылками с зажигательной смесью.

До этого по подозрению в попытке совершить теракт подростка задержали в Москве. По информации столичного СК, 17-летний горожанин намеревался подорвать объект газопроводной сети. В отношении него возбудили уголовное дело.

