СБУ пообещала завербованному мужчине гражданство Украины за теракт на корабле ЧФ – ФСБ

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Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала завербованному военнослужащему Военно-морского флота (ВМФ) России, который должен был устроить теракт на корабле Черноморского флота, гражданство Украины и денежные средства. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на видео от ФСБ РФ.

Мужчина рассказал, что его завербовала СБУ. Во время его сотрудничества со спецслужбой он также передавал данные о кораблях флота и сведения об их участии в спецоперации.

По его словам, в июле ему отправили задание совершить теракт, за которое он получил бы вознаграждение.

"За успешное выполнение мне гарантировалось украинское гражданство и денежные средства", – сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения теракта на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением, завербованным военнослужащим ВМФ РФ.

В ходе задержания у мужчины изъяли две самодельные бомбы, их мощность составляет 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.