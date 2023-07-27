16:29Происшествия
В Москве задержали планировавшего совершить теракт подростка
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
В Москве задержали 17-летнего подростка, который около полугода намеревался подорвать объект газопроводной сети. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о приготовлении террористического акта. Об этом сообщает столичное следственное управление Следственного комитета РФ в официальном телеграм-канале.
Согласно данным следствия, не позднее 29 января этого года молодой человек хотел совершить теракт. Он изучил несколько страниц в интернете, на которых описывался способ изготовления и применения самодельных взрывных устройств, также он изучал карты расположения объектов газопроводной сети города.
Позже подросток купил компоненты для создания взрывного устройства, с применением которых планировал осуществить взрыв объекта газопроводной сети.
"По уголовному делу проведены обыски по месту жительства фигуранта, в настоящее время он задержан, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – указано в сообщении.
Также сотрудники следствия планируют ходатайствовать перед Хорошёвским районным судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца жительницу Углича, которую обвинили в подготовке теракта. Женщина была заключена под стражу до 13 сентября.
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