В Москве задержали планировавшего совершить теракт подростка

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве задержали 17-летнего подростка, который около полугода намеревался подорвать объект газопроводной сети. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о приготовлении террористического акта. Об этом сообщает столичное следственное управление Следственного комитета РФ в официальном телеграм-канале.

Согласно данным следствия, не позднее 29 января этого года молодой человек хотел совершить теракт. Он изучил несколько страниц в интернете, на которых описывался способ изготовления и применения самодельных взрывных устройств, также он изучал карты расположения объектов газопроводной сети города.

Позже подросток купил компоненты для создания взрывного устройства, с применением которых планировал осуществить взрыв объекта газопроводной сети.

"По уголовному делу проведены обыски по месту жительства фигуранта, в настоящее время он задержан, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", – указано в сообщении.

Также сотрудники следствия планируют ходатайствовать перед Хорошёвским районным судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

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