Заведующая детсадом в Красноярске прокомментировала скандал с откровенными фото

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Заведующая детским садом в Красноярске Анастасия Красильникова, которая ранее опубликовала свои откровенные фото, считает, что нет никаких причин ее увольнять. Ее слова приводит RT.

Она рассказала, что в настоящее время находится в отпуске. По словам заведующей, ей все равно, что о ней подумают родители детей.

"Я не хочу тратить жизненную энергию на различного рода комментарии. В понедельник выйду на работу, тогда и поговорим", – прокомментировала Красильникова.

Ранее в Сети распространилась информация, что заведующая детского сада в Красноярске полностью игнорирует свои обязанности. Кроме того, женщина публикует эротические посты в соцсетях. В связи с этим родители детей потребовали уволить Красильникову с руководящей должности.

Позднее СМИ со ссылкой на представителя городской администрации писали об увольнении женщины на фоне скандала в соцсетях.

В свою очередь, прокуратура Красноярска намерена проверить сообщения о ненадлежащем исполнении обязанностей руководителем МБДОУ № 227.



Пятилетний ребенок сбежал из детсада в Красноярске и почти час гулял по городу