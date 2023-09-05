05 сентября, 14:36Регионы
Заведующая детсадом в Красноярске прокомментировала скандал с откровенными фото
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Заведующая детским садом в Красноярске Анастасия Красильникова, которая ранее опубликовала свои откровенные фото, считает, что нет никаких причин ее увольнять. Ее слова приводит RT.
Она рассказала, что в настоящее время находится в отпуске. По словам заведующей, ей все равно, что о ней подумают родители детей.
"Я не хочу тратить жизненную энергию на различного рода комментарии. В понедельник выйду на работу, тогда и поговорим", – прокомментировала Красильникова.
Ранее в Сети распространилась информация, что заведующая детского сада в Красноярске полностью игнорирует свои обязанности. Кроме того, женщина публикует эротические посты в соцсетях. В связи с этим родители детей потребовали уволить Красильникову с руководящей должности.
Позднее СМИ со ссылкой на представителя городской администрации писали об увольнении женщины на фоне скандала в соцсетях.
В свою очередь, прокуратура Красноярска намерена проверить сообщения о ненадлежащем исполнении обязанностей руководителем МБДОУ № 227.
Пятилетний ребенок сбежал из детсада в Красноярске и почти час гулял по городу
Читайте также