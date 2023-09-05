Заведующую детсадом в Красноярске уволили из-за эротических фото – СМИ

Фото: телеграм-канал "Топор 18+"

Заведующую детским садом в Красноярске Анастасию Красильникову уволили из-за эротических фото в соцсетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.

Накануне в СМИ и социальных сетях распространилась информация, что заведующая одного из детских садов Красноярска полностью игнорирует свои обязанности. Кроме того, женщина публикует эротические посты в соцсетях. В связи с этим родители детей потребовали уволить Красильникову с руководящей должности.

В СМИ подчеркнули, что заведующая по-хамски относилась к персоналу и родителям, также без оснований сокращала зарплаты подчиненным.

"Она уволена", – заявил представитель администрации и добавил, что это связано именно со скандалом в соцсетях.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Красноярска заявили о планирующейся проверке информации о ненадлежащем исполнении обязанностей руководителем МБДОУ № 227.

Специалисты дадут оценку данным о нарушении Красильниковой законодательства об образовании, трудовых прав работников, требований бюджетного законодательства, а также надлежащему исполнению Главным управлением образования Красноярска функций учредителя.

Ранее юрист Елена Николаева рассказала, что учителя могут уволить за публикацию информации в отношении сведений, охраняемых законом, или тех, которые педагог узнал на работе. Учителям рекомендуется не выкладывать в Сети данные, которые могут навредить здоровью ребенка.

Юрист подчеркнула, что запрещена для распространения среди несовершеннолетних информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи.