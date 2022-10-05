Юрист раскрыла, за какую публикацию в соцсетях могут уволить учителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Учителя могут уволить за публикацию информации в отношении сведений, охраняемых законом, или тех, которые педагог узнал на работе, утверждает практикующий юрист Елена Николаева. Например, преподавателю нельзя размещать данные о хронической болезни воспитанника или ответы на те или иные экзамены.

Юрист отметила, что каждая школа имеет право влиять на педагога с помощью принятия локальных нормативных актов о нормах профессиональной этики учителей. В подобные документы могут включить разного рода рекомендации. Кроме того, Николаева напомнила о примерном положении о нормах этики педагогов. В документе учителям рекомендуется не выкладывать в Сети данные, которые могут навредить здоровью ребенка.

"В частности, запрещена для распространения среди несовершеннолетних информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи", – заключила юрист в беседе с "Газетой.ру".

Ранее сообщалось, что учителя вызывают приятные воспоминания почти у 60% жителей Москвы. А у 43% был педагог, который повлиял на их взгляды и убеждения. В свою очередь, ностальгируют по школьным временам около 48% участников опроса, 40% респондентов не скучают по школе совсем, 12% затруднились ответить.

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