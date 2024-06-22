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Запад не только не завершил работу по денацификации Европы, о чем был договор в Потсдаме в 1945 году, но и благодаря США и Великобритании возродил нацизм, используя его против РФ. Об этом заявил помощник президента Николай Патрушев.

"Не жалея слов в защиту свободы и демократии, официальные и теневые лидеры США и Англии вернулись к прежней поддержке фашистской и нацистской идеологии в Европе, с энтузиазмом подкрепляя самую масштабную со времен Второй мировой войны милитаризацию русофобскими идеями", – отметил он в статье для журнала "Национальная оборона".

По его словам, европейские и американские элиты создали ненависть к РФ на подсознательном уровне и генетическое неприятие цивилизации. Как подчеркнул помощник президента, их последователи работают сегодня в научных центрах США, Великобритании и Европы. Они разрабатывают антироссийские теории, сказал Патрушев.

"Их сегодняшние страшилки о том, что Россия планирует войну со странами НАТО, являются отражением стремления политикоформирующих кругов Запада любой ценой остаться у власти", – написал он.

Более того, указал Патрушев, американские исследовательские центры изучают способы ведения ментальной войны против России, навязывая подходы, которые должны привести к искоренению в россиянах чувства ответственности перед обществом, любви к Отечеству, долга перед памятью предков и будущим своих детей.

Помощник российского президента считает, что в этой кампании принимают участие деятели Прибалтики, Польши и Украины.

Он добавил, что необходимо действовать на опережение, уничтожая зародыши терроризма и экстремизма, поэтому историю страны не стоит забывать. В связи с этим ведомства получили указания продолжать системную работу по противодействию русофобии и борьбе с отменой российской культуры.

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