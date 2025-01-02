Путин подписал первые три документа в 2025 году

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Владимир Путин подписал первые в новом году документы. Они выложены на портале публикования правовых актов.

Первый из них вносит изменения в состав коллегии МИД России, второй – в коллегии Минюста, а еще один указ предполагает внесение корректировок в положение о Следственном комитете.

Согласно последнему документу, глава СК сможет вводить официальные геральдические знаки, устанавливать порядок их создания и применения.

28 декабря Путин подписал большое количество документов, а с 1 января 2025 года в России вступили в силу ряд законов и изменений. Прежде всего, речь идет о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, а также повышении некоторых категорий соцвыплат и МРОТ.

С начала 2025 года примерно 9 миллионов работающих пенсионеров получат проиндексированную пенсию. При этом правительство сохранило за собой право еще увеличить пенсии, если рост цен по итогам года будет выше прогнозируемого индекса инфляции.

