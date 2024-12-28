Путин подписал закон о спецсчетах для иноагентов

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Владимир Путин подписал закон, который вводит специальные рублевые счета для доходов иностранных агентов. Изменения вносятся в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Теперь иноагенты обязаны использовать специальный рублевый счет для получения вознаграждения за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

На спецсчета будут поступать средства, полученные иноагентами от операций с недвижимостью и транспортными средствами, включая доходы от аренды. Также будут зачисляться проценты по банковским вкладам и дивиденды от участия в организациях.

В течение 15 дней после того, как физическое лицо или организация были включены в реестр иностранных агентов, ему необходимо открыть специальный счет в уполномоченном банке. Это требование также распространяется на случаи, когда гражданин или организация ранее были признаны иностранными агентами, но у них появились основания для получения выплат.

В соответствии с законом иноагент открывает только один специальный счет, снять деньги с которого можно только после отмены статуса. Правительство России может определить ситуации, в которых разрешается снятие средств.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее экс-депутат Госдумы Александр Хинштейн предлагал отключить монетизацию на российских стриминговых сервисах для иноагентов. Он назвал абсурдом случаи, когда получаемые в России деньги в результате уходят на поддержку Украины, а также подчеркнул, что при этом речь не должна идти о запрете творчества иноагентов и введения цензуры.