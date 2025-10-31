Василий Осьмаков стал замминистра обороны РФ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Заместителем министра обороны России стал бывший первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков. Об этом заявил глава военного ведомства Андрей Белоусов.

"Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова", – приводит слова Белоусова с заседания Совета министров обороны государств СНГ ТАСС.

По словам главы Минобороны России, Осьмакова "многие знают по его прошлой работе".

В мае генерал-полковник Андрей Мордвичев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками. Тогда Белоусов вручил ему соответствующий штандарт и представил личному составу.

Ранее Владимир Путин утвердил состав президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям. Председателем был назначен заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

Также в состав вошли глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, глава Минкультуры Ольга Любимова, первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников и глава Минобрнауки Валерий Фальков.