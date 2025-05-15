Путин возглавил попечительский совет РАН

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Владимир Путин утвердил состав попечительского совета Российской академии наук (РАН). Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Попечительский совет возглавил сам глава государства. Также в него вошли премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, президент РАН Геннадий Красников и другие.

В попечительский совет будут входить не более 20 членов. Он будет рассматривать вопросы продвижения важнейших научных достижений и использования результатов стратегически значимых научных исследований.

РАН предложила создать свой попечительский совет во главе с Путиным в мае 2024 года. Все участвующие в заседании проголосовали за эту идею.



Как подчеркивал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, необходимо реализовывать меры, направленные на повышение статуса РАН и расширение возможностей академии. Он назвал это "интересным и полезным начинанием и для академии, и для государства в целом".