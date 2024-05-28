РАН предложила создать свой попечительский совет во главе с Путиным

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Российская академия наук предложила сформировать свой попечительский совет, главой которого может стать Владимир Путин. Об этом сообщил руководитель РАН Геннадий Красников, передает РИА Новости.

Соответствующее предложение было вынесено на обсуждение во время собрания Академии наук, которое прошло 28 мая. Все участвующие в заседании проголосовали за эту идею.

Между тем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо реализовывать меры, направленные на повышение статуса РАН и расширение возможностей академии. Он также напомнил, что ряд соответствующих мер уже ранее утвердил Путин.

"Вопрос о создании попечительского совета академии – это возврат к тем традициям, которые существовали в академии наук в разные периоды. По моему мнению, это интересное и полезное начинание и для академии, и для государства в целом", – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Ранее главу Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова включили в состав Совбеза РФ в качестве одного из членов организации. Соответствующий указ подписал Владимир Путин и оно вступило в силу с момента публикации указа, то есть с 15 января.

