15 января, 15:51Безопасность
Путин включил главу РАН Красникова в состав Совбеза РФ
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Главу Российской академии наук (РАН) Геннадия Красникова включили в состав Совбеза РФ в качестве одного из членов организации. Соответствующий указ, который подписал Владимир Путин, разместили на портале правовой информации.
В документе сказано, что соответствующее решение вступает в силу с момента публикации указа, то есть с 15 января.
Ранее Владимир Путин назначил генерал-майора Василия Сонина новым главой управления Росгвардии по Москве. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что Сонин до этого занимал пост главы ведомства по Подмосковью и вывел областной главк на лидерские позиции внутри ведомства.
Новым гендиректором Большого театра назначен Валерий Гергиев
Читайте также