Путин сменил посла РФ в Нидерландах

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Владимир Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом России в Нидерландах Владимира Тарабрина. Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Там указано, что Тарабрин также стал постоянным представителем России при Организации по запрещению химического оружия в Гааге (ОЗХО).

Другим указом с этих должностей снят Александр Шульгин. На этом посту он находился с 15 сентября 2015 года.

Ранее российский президент освободил Николая Долуду от занимаемой должности атамана Всероссийского казачьего общества. На его место он назначил атамана Виталия Кузнецова. Решение вступило в силу со дня подписания соответствующих документов.

До этого Михаил Мишустин снял с поста своего референта Павла Заборщикова. Уточняется, что это было сделано по инициативе самого Заборщикова.

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