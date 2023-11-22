Путин снял Долуду с должности атамана Всероссийского казачьего общества

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Владимир Путин освободил Николая Долуду от занимаемой должности атамана Всероссийского казачьего общества. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Освободить Долуду Николая Александровича от должности атамана Всероссийского казачьего общества", – указано в документе.

Другим указом российский лидер назначил на пост атамана Виталия Кузнецова. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова. Уточняется, что это было сделано по просьбе самого Заборщикова. Также Мишустин снял с поста своего помощника Игоря Артемьева по его просьбе.

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