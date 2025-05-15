Путин присудил премию Жукова авторам монографии об украинском национализме

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Авторы монографии "Зарождение и развитие украинского национализма" получили премию имени маршала Жукова в области военной науки. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Уточняется, что премия присуждена начальнику Военной академии Генштаба ВС РФ Владимиру Зарудницкому, замначальника института – начальнику центра научно-исследовательского института той же академии Александру Гирину, старшему научному сотруднику научно-исследовательского отдела центра научного исследовательского института академии Екатерине Скворцовой.

Также президент присудил премию Жукова в области создания вооружения и военной техники разработчикам новейших снарядов для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А и ТОС-2.

"Присудить премию <...> Васькину Михаилу Алексеевичу, главному конструктору направления межвидовых элементов вооружения АО "НПО "СПЛАВ", Захарову Сергею Олеговичу, главному конструктору научно-теоретического направления, Лахову Павлу Петровичу, начальнику технологического отдела № 31 управления технологий, Хлебникову Игорю Ивановичу, главному конструктору направления реактивных систем залпового огня, – работникам того же АО", – говорится в указе.

Ранее Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану. Оно было присвоено за героизм и самоотверженность, проявленные во время исполнения профессионального долга в тяжелых условиях.

До этого глава государства присвоил звания Героя России космонавтам Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Космонавтам было также присвоено почетное звание "Летчик-космонавт Российской Федерации".