Путин утвердил состав президиума Совета по межнациональным отношениям

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин утвердил состав президиума Совета при президенте России по межнациональным отношениям. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Председателем президиума назначен заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

Уточняется, что в состав вошли глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, глава Минкультуры Ольга Любимова, первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Ранее Путин утвердил состав попечительского совета Российской академии наук (РАН). Его возглавил сам российский лидер. Также в состав совета вошли премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие.

Всего там будут не более 20 членов. Предполагалось, что совет займется рассмотрением вопросов продвижения важнейших научных достижений в России.

