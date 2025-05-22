Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками РФ

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Генерал-полковник Андрей Мордвичев был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС России. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил Мордвичеву соответствующий штандарт и представил его личному составу, передает газета "Красная звезда".

Во время вручения штандарта Белоусов подчеркнул, что Мордвичев является опытным боевым офицером, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе спецоперации на Украине.

"Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности", – добавил глава МО.

Издание напомнило, что под командованием Мордвичева войска группировки "Центр" достигли серьезных успехов в ходе СВО. В частности, им удалось освободить Авдеевку, которую ВСУ пытались превратить в неприступную крепость.

В марте прошлого года Мордвичев был удостоен медали "Золотая Звезда". Награду ему вручал занимавший тогда должность главы Минобороны РФ Сергей Шойгу.