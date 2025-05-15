Путин продлил план обороны России на два года

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Владимир Путин продлил план обороны России на 2021–2025 годы еще на два года. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на портале правовой информации.

План вводился в действие с 1 января 2021 года для "осуществления мероприятий в области обороны" и действовал до 2025 года. Теперь, согласно указу, слова "2021–2025 годы" заменяются на "2021–2027 годы".

Первый такой план был утвержден в январе 2013 года. В документе отражаются потенциальные риски и угрозы безопасности страны, а также действия, связанные с развитием вооруженных сил и реализацией программ вооружения, мобилизационной подготовкой и территориальной обороной.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу утверждал, что НАТО и Евросоюз готовятся к военному конфликту с Россией. По его словам, Запад хочет нанести стратегическое поражение стране, развернув масштабную подрывную работу.

В частности, западные страны вводят антироссийские санкции для провокации протестных настроений россиян, уверен Шойгу. При этом в российскую армию ежемесячно приходят по 50–60 тысяч добровольцев, указывал ранее Путин.

