Олег Салюков стал заместителем секретаря Совбеза РФ

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Владимир Путин назначил главнокомандующего Сухопутными войсками России Олега Салюкова заместителем секретаря Совета безопасности РФ. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе также отмечается, что Салюков освобождается от занимаемой должности.

Салюков родился 21 мая 1955 года в Саратове. Он окончил с золотой медалью Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище в 1977 году, с отличием – Военную академию бронетанковых войск в 1985 году, а также Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 1996 году.

С 1977 по 1982 год Салюков находился на службе на постах командира взвода, командира роты, начальника штаба и командира батальона в Киевском военном округе. С 1985 по 1994 год занимал должности замкомандира учебного танкового полка, командира танкового полка, замкомандира гвардейской танковой дивизии в Московском военном округе. Кроме того, с 1997 по 2005 год он являлся командиром дивизии, начальником штаба и командующим армией, замкомандующего войсками Дальневосточного военного округа (ДВО).

Начальником штаба – первым замкомандующего войсками Дальневосточного военного округа Салюков являлся с 2005 по 2008 год, а с 2008 по 2010 год был в должности командующего войсками ДВО.

На пост замначальника Генштаба ВС РФ Салюков вступил в 2010 году. В мае 2014 года по указу Путина был назначен на должность главнокомандующего Сухопутными войсками.

Салюков является участником боевых действий. Он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, "За военные заслуги", Почета, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, "За личное мужество" и многими медалями.

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