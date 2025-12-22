Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта открыто на Тверской улице и Большом Каменном мосту в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ограничения вводились вечером 22 декабря. Водители не могли проехать по Тверской улице по направлению в центр и по Большому Каменному мосту. Автомобилистов призывали быть внимательными при планировании своих маршрутов.

Ранее движение транспорта ограничили на участке Третьего транспортного кольца (ТТК). В районе набережной Тараса Шевченко от дома 29 до дома 1А на улице Тестовской недоступна одна полоса. Причиной ограничений стало проведение ремонтных работ, которые продлятся до 25 декабря.

Кроме того, схожие меры действуют в районе Причального проезда в Москве. До 28 февраля следующего года автовладельцы не могут воспользоваться одной-двумя полосами на Причальном проезде, улице 3-й Магистральной и Шелепихинском шоссе.

