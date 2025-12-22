Роспотребнадзор организовал расследование из-за подозрения на туберкулез у студента МГЮА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичное управление Роспотребнадзора организовало эпидемиологическое расследование после информации о подозрении на туберкулез у студента Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В рамках расследования Роспотребнадзор проведет полный комплекс мероприятий. В настоящее время ситуация находится на контроле.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что студент МГЮА попал в больницу с подозрением на туберкулез, а руководство вуза якобы попросило сдать анализы только тех, кто проживает в общежитии, не уведомляя об этом остальных обучающихся.

После этого в МГЮА заявили, что университет находится в постоянном взаимодействии с профильными надзорными органами и действует исключительно в рамках их предписаний. Учреждение сообщило, что студент проживает в общежитии, кроме того, в настоящий момент диагноз не подтвержден. Информацию о "сокрытии данных" и "угрозе распространения инфекции" МГЮА опроверг.

Вуз добавил, что проводит дополнительные санитарно-профилактические мероприятия, включающие дезинфекцию помещений, вещей и постельных принадлежностей, а также медицинское обследование проживающих в общежитии и работников.

