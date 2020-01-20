Фильм "Паразиты" получил премию Гильдии киноактеров США

Фото: кадр из фильма “Паразиты”, режиссер Пон Чжун Хо

В Лос-Анджелесе прошла 26-я церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США. Лучшим фильмом был признан триллер "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Актер Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме "Джокер", получил награду в номинации "Лучшая мужская роль". Рене Зеллвегер получила премию "Лучшая женская роль" за картину "Джуди".

Исполнитель главной роли в фильме "Ирландец" Роберт Де Ниро был удостоен награды за вклад в профессию. Сериалы "Корона" и "Удивительная миссис Мейзел" получили премии за актерские работы.

Ранее сообщалось, что россияне считают фильм "Джокер" Тодда Филлипса претендентом на главный "Оскар" в 2020 году. Режиссером года респонденты назвали Квентина Тарантино.

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля. В этом году за награду будут бороться "Ирландец" Мартина Скорсезе, "1917" Сэма Мендеса, "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино, "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити, "Брачная история" Ноа Баумбаха, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда, "Паразиты" Пона Чжун Хо и "Джокер" Тодда Филлипса.

