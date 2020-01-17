Россияне считают фильм "Джокер" главным претендентом на "Оскар"

Фото: кадр из фильма "Джокер", режиссер Тодд Филлипс

Россияне считают фильм "Джокер" Тодда Филлипса претендентом на главный "Оскар" в 2020 году. Опрос провел проект "Кино Mail.ru", сообщает РИА Новости.

У россиян поинтересовались, кто по их мнению заслуживает премию в четырех главных категориях: за лучший фильм, лучшую режиссуру, а также мужскую и женскую роли.

Фаворитом среди лучших фильмов стал "Джокер" – он набрал 37% голосов опрошенных. Почти четверть респондентов (26%) полагают, что статуэтку должна получить картина Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Третье место занял фильм "Ford против Ferrari", за него проголосовали 15% участников опроса. На четвертой позиции оказался "Ирландец" Мартина Скорсезе с 7% голосов.

По мнению большинства опрошенных, "Оскар" за лучшую мужскую роль должен получить Хоакин Феникс за работу в "Джокере". Четверть респондентов считает, что приз должен достаться Леонардо Ди Каприо за роль в фильме "Однажды в… Голливуде".

Мнения россиян, принявших участие в опросе, относительно лучшей женской роли разделились поровну. Фаворитками стали Скарлетт Йоханссон ("Брачная история") и Шарлиз Терон ("Скандал").

Режиссером года респонденты назвали Квентина Тарантино ("Однажды в… Голливуде") и отдали за него 41% голосов. За Тодда Филлипса ("Джокер") проголосовали 27% опрошенных, за кандидатуру Мартина Скорсезе ("Ирландец") – 18%.

В исследовании приняли участие более десяти тысяч зрителей.

Напомним, что девяносто вторая церемония вручения премии "Оскар" пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля. В этом году за награду в номинации "Лучший фильм года" будут бороться "Ирландец" Мартина Скорсезе, "1917" Сэма Мендеса, "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино, "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити, "Брачная история" Ноа Баумбаха, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда, "Паразиты" Пона Чжун Хо и "Джокер" Тодда Филлипса.

Известно также, что российские фильмы в список номинантов на премию не вошли.