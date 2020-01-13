Стали известны номинанты на премию "Золотая малина – 2019"

Фото: стоп-кадр фильма "Кошки", 2019, реж.Том Хупер

Организаторы шуточной премии "Золотая малина", которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год. Об этом сообщает "Российская газета".

В категории лучший фильм за победу поборются такие картины, как "Годзилла: Король монстров", "Зеровилль", "Кошки", "Море соблазна" и "Похороны Мэдеи". Кроме того, номинированы фильмы "Призраки Шэрон Тейт", "Репродукция", "Рэмбо: Последняя кровь", "Стекло", "Фанатик" и "Хеллбой".

Среди худших актеров и актрис выбирали преимущественно тех, кто так или иначе отметился в фильмах-номинантах. Так, в шорт-лист "Золотой малины" попали Мэттью Макконахи, Джеймс Макэвой, Хиллари Дафф, Милла Йовович и другие.

Аналогичная ситуация сложилась и в категории "Худший режиссер". Жюри выделило здесь Эжриана Грюнберга, Майкла Доэрти, Фреда Дерста, Нила Маршалла, Дэниела Фэррандса, Джеймса Франко, Тома Хупера и М. Найта Шьямалана. Выбиваются из общей картины лишь Андреа Берлофф ("Адская кухня") и Ной Хоули ("Люси в небесах").

"Победителей" в перечисленных и ряде других номинаций назовут по традиции 8 февраля, а именно за день до церемонии вручения премии "Оскар".

В декабре 2019 года кинокритики сформировали десятку наименее удачных фильмов. Возглавил рейтинг мультфильм "Стражи Арктики", в топ-3 пошли мюзикл "Кошки" и блокбастер по комиксам "Люди Икс: Темный Феникс".

