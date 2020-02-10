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Культура

17:16

Кинокритик объяснил триумф фильма "Паразиты" на "Оскаре"

культура досуг кино

Фото: кадр из фильма “Паразиты”, режиссер Пон Джун-хо

Американская киноакадемия вручила премию за лучший фильм нынешнего сезона картине "Паразиты" корейского режиссера Пона Джун-хо. Помимо главной награды, фильму вручили премии за лучший оригинальный сценарий, лучший иностранный фильм и режиссуру.

По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, зрители хотят видеть больше "другого кино", потому что устали от однообразных голливудских лент. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Впервые в истории награду получило не американское кино. Я не упомню, чтобы хоть национальная премия набралась смелости и отдала приз фильму, снятому на иностранном языке. И тем самым американцы лишний раз доказали мощь системы демократии, системы выбора и независимости", – заявил эксперт.

Шнейдеров считает, что сенсационное решение вызвано совершенно новыми запросами аудитории. Более того, "Паразиты" перевернули в глазах американского общества существующие стереотипы об азиатском кино.

В других двух главных номинациях – "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль" – победили Хоакин Феникс ("Джокер") и Рене Зеллвегер ("Джуди"). Со всеми победителями престижной кинопремии можно ознакомиться здесь.

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