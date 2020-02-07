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Культура

20:15

Россиянка Бутурлина споет на церемонии вручения "Оскара"

культура кино

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российская джазовая певица Анна Бутурлина выступит с песней Into the Unknown из мультфильма "Холодное сердце 2" на церемонии вручения премии "Оскар" в ночь с 9 на 10 февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"На сцене театра Dolby российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из анимационного фильма "Холодное сердце 2", представит песню Into the Unknown ("Вновь за горизонт") вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран", – заявили в пиар-службе The Walt Disney Company.

Песня, которую предстоит исполнить артистам, была номинирована на "Оскар" как лучшая музыкальная композиция.

Сам по себе анимационный фильм стал самым кассовым в России. Сборы мультипликационных приключений Эльзы и ее друзей превысили 2,09 миллиарда рублей. Всего в мире на фильме заработали 1,387 миллиарда долларов.

В середине января стали известны все номинанты на престижную кинонаграду. Например, в битве за звание лучшего фильма сезона сойдутся "Джокер", "Ирландец", "Форд против Феррари", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды в… Голливуде" и "Паразиты".

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