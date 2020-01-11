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Общество

19:09

Меган Маркл будет озвучивать персонажей мультфильмов

общество за рубежом

Фото: ТАСС/PA Wire/PA Images/Daniel Leal-Olivas

Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney. Об этом информирует "Газета.ру".

Супруга принца Гарри будет озвучивать персонажей мультиков. Известно, что герцогиня Сассекская уже сделала первую запись перед Рождеством.

Отмечается, что все полученные деньги за эту деятельность Меган Маркл будет направлять на благотворительность в помощь слонам.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи и сконцентрироваться на запуске благотворительной организации. Помимо этого стало известно о сотрудничестве герцогини с модными брендами.

СМИ сообщают о сотрудничестве Меган Маркл с модными брендами

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